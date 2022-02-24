الاتحاد الوطني الكردستاني:سنتحالف مع الإطار التنسيقي لأنه الأقرب

الاتحاد الوطني الكردستاني:سنتحالف مع الإطار التنسيقي لأنه الأقرب
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، وجهته القادمة في حال عدم الوصول إلى حلول داخل البيت الكردي، مؤكداً الاطار التنسيقي هو السبيل الأقرب للتحالف.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح  صحفي، ان ” استمر الانسداد السياسي داخل البيت الكردي سيؤدي الى التوجه إلى بغداد والتحالف مع الإطار التنسيقي “،مبيناً أن “تحالف الثبات الوطني خيارنا في حال عدم التوصل إلى حلول مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لديه قواسم مشتركة وكبيرة مع الإطار التنسيقي وتحالف الثبات سيكون وجهتنا في المستقبل ما لم نجد الحلول داخل البيت الكردي”.

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