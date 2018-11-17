الاتحاد الوطني: قوباد نائب رئيس حكومة نيجيرفان القادمة

الاتحاد الوطني: قوباد نائب رئيس حكومة نيجيرفان القادمة
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، عن أبرز النقاط التي سيبحثها مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يزور السليمانية حاليا بشأن ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، لافتا إلى أن قوباد طالباني مرشحه لمنصب النائب الأول لرئيس الحكومة.وقال عضو الاتحاد صالح فقي،في حديث صحفي له اليوم: إن “مباحثتنا مع الحزب الديمقراطي ستتضمن التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة الاقليم وان يكون دورنا دور حقيقي”.وأضاف فقي، أن “الاتحاد الوطني سيتفاوض اولا على برنامج الحكومة ومن ثم المناصب المخصصة لنا في حكومة الاقليم الجديدة ومن بينها رئاسة برلمان الاقليم ومنصب النائب الاول لرئيس الحكومة”.وأشار عضو الاتحاد، إلى أن “مرشحنا لمنصب النائب الاول لرئيس الحكومة هو قوباد طالباني كونه شخصية قادرة على إدارة هذا المنصب ونجح بالفترة السابقة وله علاقات مع مختلف الاحزاب في حين لم يتم تسمية مرشحنا لرئاسة البرلمان حتى هذه اللحظة”.ووصل وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى السليمانية، اليوم، للتباحث مع الاتحاد الوطني ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان.

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