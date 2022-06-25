الاتحاد الوطني مصرّ على تمرير مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية

الاتحاد الوطني مصرّ على تمرير مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، السبت، أن الاتحاد مصر على تمرير مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية ولن يقدم على تغييره.وقال أنور في حديث صحفي ، أن “الجو السياسي السائد في كردستان يشير إلى أن هناك حالة شبه تطبيع وهدوء بين الأطراف السياسية الكردية قبيل الاتفاق على تشكيل الحكومة”.واضاف ان “الاتحاد الوطني مصر على اختيار مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وبذلك فأن بعض الانسداد السياسي قد انتهى في وقت يحتاج فيه البيت الكردي للملمة أوراقه”.وبين أن “الحزب الديمقراطي يحاول الخروج من عنق الزجاجة بأي طريقة كانت، خصوصا بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية”.ولفت الى ان “الاتفاق داخل البيت الكردي ومنذ عام 2007 فأن الحزبين متفقين على توزيع المناصب، حيث حصل الديمقراطي على رئاسة الاقليم وحكومته، في حين حصل الاتحاد على منصب الاتحاد الوطني الكردستاني”.

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