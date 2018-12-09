الاتحاد الوطني: منصب محافظ كركوك من “حصتنا”

الاتحاد الوطني: منصب محافظ كركوك من “حصتنا”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نائب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، الاحد، ان حزبه سيحسم منصب محافظ كركوك بعد الانتهاء من تسمية الكابينة الوزارية.وقال طاهر في حديث صحفي له اليوم: إن “منصب محافظ كركوك من حصة المكون الكردي والاتحاد الوطني حصراً باعتباره الحائز على اعلى الاصوات في انتخابات مجلس النواب الاخيرة وكذلك لديه التمثيل الاعلى في مجلس المحافظة”.واضاف، ان “الحزب الان مشغول بضرورة تمثيلة في الكابينة الوزارية وبعد الانتهاء من هذه القضية سنحسم منصب محافظ كركوك لصالحنا من خلال مناقشة الموضوع مع شركائنا في المكونات الاخرى من العرب والتركمان”.ولفت، إلى أن “محافظ كركوك الحالي، فائز بعضوية البرلمان وقانونا لايجوز عليه الاستمرار بعمله وعليه ان يؤدي اليمين الدستورية”.

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