الاتحاد الوطني: وزارة الهجرة من حصتنا

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الإثنين، مواصلة مساعيه للحصول على وزارة الهجرة والمهجرين، إضافة الى رئاسة لجنتين نيابيتين داخل البرلمان.وقال النائب عن الاتحاد الوطني، شيروان ميرزا، في حديث صحفي له اليوم، ان “الوطني مستمر بمفاوضاته من اجل الحصول على وزارة الهجرة والمهجرين”، مبينا ان “الوزارة من حق الوطني الطبيعي خاصة وانه يمتلك 20 مقعدًا نيابيا”.وأضاف ميرزا، ان “الاتحاد الوطني يسعى أيضا للحصول على رئاسة لجنتين من اللجان النيابية، والتواجد في اللجان المهمة، وفق الاستحقاق الانتخابي”، مؤكدا أن “المناصب المخصصة للكرد لا يمكن أن تكون بيد حزب واحد”.وتابع، ان “الوطني لن يتنازل عن حقه بالحصول على وزارة في الحكومة الجديدة، ومرشحه خالد شواني ثابت لتولي أي منصب وزاري”، مشيرا الى ان “هنالك كتلًا نالت اقل من 10 مقاعد وحصلت على تمثيل وزاري، فيما يمتلك الوطني 20 مقعدًا”.