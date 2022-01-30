الاتحاد الوطني يجدد تأكيده على ترشيح برهم صالح لدورة ثانية

الاتحاد الوطني يجدد تأكيده على ترشيح برهم صالح لدورة ثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اسو فريدو ، الأحد، أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق للكرد والاتحاد تحديدا، مشيرا الى ان حزبه احق بالمنصب من الحزب الديمقراطي الكردستاني .وقال فريدو في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لن يعمل على تعطيل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية الجديد ولن يكون مع أي طرف يسعى الى تعطيل الجلسة حتى لا يؤثر ذلك على التوقيتات الدستورية التي يجب احترامها من كافة الأطراف السياسية”.واضاف ان “قيادة الاتحاد الوطني ترى أن صالح هو الشخصية القيادية الأفضل لتولي المنصب”، مبينا أن “هناك تفاهمات بين الاتحاد الوطني والقوى السياسية حول ترشيح صالح لولاية ثانية”.وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لن يعمل على تعطيل جلسة الثلثين للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد حتى لا يؤثر ذلك على التوقيتات الدستورية التي يجب احترامها من كافة الأطراف السياسية”.وكان القيادي في حركة التغيير عثمان عدنان أكد في وقت سابق ، أن جميع الأطراف الكردستانية ترفض ترشيح هوشيار زيباري بسبب ملفات الفساد التي عليه ومواقفه السابقة.

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