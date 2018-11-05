الاتحاد الوطني يدعو تركيا لرفع الحظر على مطار السليمانية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، أنقرة الى رفع الحظر التركي المفروض على مطار السليمانية الدولي.وذكر بيان للاتحاد الوطني ، ان “القياديين في الاتحاد الوطني، بافل طالباني وآسو مامند ورفعت عبدالله، استقبلوا اليوم في دباشان، القنصل العام التركي هاكان كاراجاي، والوفد المرفق له”.وأضاف البيان، ان “الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات بين بغداد واقليم كردستان، وموقف الاتحاد الوطني الثابت في الشراكة الحقيقية، وضمان حقوق المواطنين وفق اسس الدستور ومعالجة جميع المشاكل العالقة”.وحول العلاقات بين اقليم كردستان وتركيا، دعا وفد الاتحاد الوطني، تركيا الى “رفع الحظر الجوي على مطار السليمانية الدولي، كبادرة لتعزيز وتطوير العلاقات والمصالح المشتركة، ونحو تطوير العلاقات التجارية بالمضي في سياسة الفقيد مام جلال في التعايش بين مكونات الاقليم والعراق”.