الاتحاد الوطني يرحب بمبادرة العبادي بحل المشاكل وفق الدستور

آخر تحديث:
السليمانية/ شبكة أخبار العراق- علق الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، على مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعقد لقاء وطني شامل لجميع الكتل السياسية، بعد عطلة عيد الفطر.وقال المجلس المركزي للاتحاد في بيان، ان “الاتحاد الوطني يتقدم باحر التهاني لجميع ابناء كردستان والعراق وجميع المسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك”، مبديا ترحيبه بـ”أي مبادرة من شأنها حل المشاكل وتشكيل حكومة وطنية منتخبة تمثل جميع مكونات العراق”.وابدى الاتحاد الوطني، بحسب البيان “ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي بمناسبة عيد الفطر، لحل المشاكل في ضوء الدستور وحماية المكتسبات”.وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه، امس الخميس الماضي، دعوة الى كافة الكتل السياسية لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد، للاتفاق اليات محددة للاسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية.وقال العبادي، في كلمة متلفزة ، إن “الفوز الحقيقي هو نجاحنا بالحفاظ على وطننا وشعبنا وعلى الانجازات التي تحققت والدماء والتضحيات الغالية التي بذلت وان نعززها بالبناء والاعمار وبمستقبل افضل لجميع العراقيين، وان الخسارة تكمن في الانجرار وراء الخلافات والمغانم والمكاسب الفئوية والشخصية والخاصة”.ووجه العبادي دعوة، الى الكتل السياسية “لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقا بعد التشاور لوضع ايدينا بأيدي بعض من اجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على اليات محددة للاسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية بأفضل مايمكن وبالاعتماد على قرارنا الوطني ومصالح بلدنا وشعبنا”.