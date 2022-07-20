الاتحاد الوطني ينفي لقاء البارزاني الطالباني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

الاتحاد الوطني ينفي لقاء البارزاني الطالباني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عقد لقاء بين رئيسي الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والاتحاد بافل طالباني، مبينا ان تزمت الديمقراطي سيؤدي الى اتخاذ خيار التصويت داخل البرلمان دون التوافق. وقال القيادي في الاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث  صحفي، ان “الحديث عن لقاء بين بافل طلباني برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني غير دقيق “.واضاف ان ” الحزب الديمقراطي متزمت بموقفه السابق وان سيناريو 2018 الأقرب للتنفيذ”، مبينا ان ” اسلوب الديمقراطي لن يجد نفعا فأما الاتفاق على مرشح موحد او نذهب بمرشحين اثنين والبرلمان هو الفيصل، ونفى يزيدي الانباء التي “تحدثت عن تنازل الاتحاد لجميع مناصبه في بغداد للحزب الديمقراطي شرط أن يضمنوا منصب رئيس الجمهورية “. واشار الى ان “على الديمقراطي ضمان  مشاركته في الحكومة الاتحادية التي سيشكلها الإطار التنسيقي بعدها يتحدث عن حصوله على كل مناصب الكرد في بغداد “.

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