الاتحاد الوطي:خلافاتنا لازالت مستمرة مع حزب بارزاني
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اقر الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، بوجود خلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بشأن تفعيل قانون رئاسة الإقليم خلال المفاوضات الأخيرة, مشيرا الى ان المفاوضات مازالت في بدايتها ولا يمكن حسمها بجولة واحدة.وقال عضو المجلس القيادي بالحزب اريز عبد الله في تصريح صحفي له اليوم:إن “الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني تتركز حاليا حول كيفية أعادة تفعيل قانون رئاسة اقليم كردستان وآلية اختيار الرئيس”.وأضاف أن “المباحثات لم تحقق اي اتفاق كونها أولية وهي بحاجة الى عدة جولات للتفاهم مع الديمقراطي وبقية الأحزاب الكردية من اجل الخروج باتفاق شامل”، مبينا ان “الديمقراطي سيرسل وفدا إلى السليمانية بداية الأسبوع المقبل لتقديم مقترحاته بشان الحكومة”.واوضح عبد الله، ان “الاستمرار في الخلافات السياسية في كردستان لا تصب في صالح الشعب وعطلت الكثير من الخطط التنموية في الإقليم كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال”.