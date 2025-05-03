الاتصالات النيابية:البرلمان العراقي معطل بسبب فشل رئاسته

الاتصالات النيابية:البرلمان العراقي معطل بسبب فشل رئاسته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، فاتن القره غولي، اليوم السبت، انتقادات شديدة إلى رئاسة مجلس النواب، محمّلة إياها مسؤولية تعطيل الدور الرقابي للمجلس نتيجة خضوع ملفات الاستجواب للتوافقات السياسية، في وقت استبعدت فيه إمكانية مساءلة أي مسؤول حكومي في المرحلة الحالية. وقالت القره غولي في تصريح  صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب أخفقت بشكل واضح في متابعة وتفعيل ملف الاستجوابات، الذي يمثل أحد أبرز أدوات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي”.وأضافت أن “استجواب الوزراء أو كبار المسؤولين في الدولة أصبح رهينًا للتفاهمات السياسية بين الكتل، وهو ما أفرغ الدور الرقابي من مضمونه الحقيقي، وأدى إلى تجميد عدد من الملفات المهمة داخل المجلس”.وأشارت إلى أن “المرحلة الراهنة لا تشهد أي مؤشرات فعلية على نية البرلمان الذهاب نحو استجواب أي مسؤول تنفيذي، في ظل استمرار هيمنة التوافقات”، معتبرة أن “استمرار هذا الوضع يُضعف ثقة الشارع بعمل المؤسسة التشريعية”.وأكدت القره غولي أن “رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الجمود الرقابي، نتيجة تلكؤها في حسم ملفات الاستجواب المطروحة منذ أشهر دون إجراءات واضحة”.

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