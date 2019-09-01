الاتصالات النيابية:وإذا دخلت 7 مليارات دولار سنوياً إلى جيب المرجعية “الرشيدة”..شنو يعني؟!!

الاتصالات النيابية:وإذا دخلت 7 مليارات دولار سنوياً إلى جيب المرجعية “الرشيدة”..شنو يعني؟!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان، الأحد، 01 أيلول، 2019، بياناً بخصوص اتهامات فساد مرجعية النجف ومؤسساتها من قبل قناة الحرة الأمريكية.وذكرت اللجنة في بيان ، أنها “تستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه مؤسسات مرجعية النجف في العراق بغية التشويه والاساءة لسمعة هذه المؤسسات”.وأكدت، “رفضها لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد”.وأردفت اللجنة أن “هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة  لضرب معتقدات الشيعة وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة”.وعبرت عن “عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء”.وبثت قناة الحرة تحقيقاً حول فساد مرجعية النجف وكيف يدخل لها 7 مليارات دولار  سنويا من خلال ايرادات المراقد تذهب جميعها الى جيب محمد رضا ابن السيستاني منذ 2003  ، وقبل الاحتلال كان هذا المبلغ يدخل الى خزينة الدولة العراقية  من قبل لجنة جرد  تتألف من عدة جهات أمنية ومالية ووزارة الاوقاف انذاك  والشعب العراقي يعاني من فقر بنسبة 45% وعجز في موازنة الدولة  ومديونية داخلية وخارجية نحو 133 مليار دولار  وافقر الناس هم الشيعة.

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