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- شبكة اخبار العراق
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الآلوسي:المجتمع الدولي لن يسمح “لتيار البطة”تولي رئاسة الحكومة القادمة
نائب:القوى السياسية المتنفذة فوق القانون وتسرق المال العام بعلم الحكومة والقضاء
المراقبة النيابية:لن نسمح ببيع ممتلكات الدولة إلى تجار الأحزاب
زيدان يبحث الإشكاليات القانونية في كركوك
الاجتثاث وليس الانتخابات المهزلة هو الحل في العراق
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- عربية ودولية
البيان الختامي لمؤتمر (استانا 15) يرفض فرض حقائق جديدة في الملف السوري
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بردع الإرهاب الحوثي
غداً.. إنطلاق أعمال مؤتمر (أستانا 15) الخاص بالشأن السوري في مدينة سوتشي الروسية
بايدن:العنف والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة
الحريري:مفاوضاتي مع عون لم تسفر عن تقدم في تشكيل الحكومة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:القوى السياسية المتنفذة فوق القانون وتسرق المال العام بعلم الحكومة والقضاء
المراقبة النيابية:لن نسمح ببيع ممتلكات الدولة إلى تجار الأحزاب
حزب طالباني:استمرار المفاوضات حول الموازنة مع الوفد الكردي إلى الأسبوع المقبل
المالية النيابية:تغييرات على المادة 11 من الموازنة التي تخص الإقليم
قيادي كردي:مطار أربيل من أفسد مؤسسات الإقليم
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- رياضية
كومان:فريق سان جيرمان أفضل من برشلونة
تقرير:النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة 36 فريقًا
الهيئة التطبيعية تعلن استمرارها في منافسات الدوري الكروي الممتاز
اليوم..انتهاء منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الكروي الممتاز
مصدر رياضي:محاولة لإقناع حسين سعيد بالترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقية
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- تحقيقات
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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- منوعات
- صورة وتعليق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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- اذاعة INN