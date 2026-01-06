الاجتماعات الإطارية فارغة وبلا معنى ولم تحسم من هو رئيس الحكومة المقبلة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان اليوم الثلاثاء، أن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 257، في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مساء امس، وناقشوا عدداً من المواضيع على جدول الأعمال وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.

وأكد المجتمعون على ضرورة حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، على وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة. وهنأ

الإطار التنسيقي بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب “التي جرت بعملية ديمقراطية”، وكذلك ضرورة حسم اللجان النيابية من أجل تكامل العمل البرلماني والتنفيذي.

وقدم الإطار تهانيه إلى منتسبي الجيش العراقي بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة على تأسيسه، وما بذله من تضحيات في سبيل أمن العراق واستقراره.