اجتماع بين رئاسة القضاء والنزاهة النيابية عن كيفية القضاء على الفساد؟؟!!

اجتماع بين رئاسة القضاء والنزاهة النيابية عن كيفية القضاء على الفساد؟؟!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، مع لجنة النزاهة النيابية التعاون في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان :” ان زيدان استقبل رئيس لجنة النزاهة النيابية ، زياد الجنابي واعضاء اللجنة، كلاً من النواب عالية نصيف وعبد الامير المياحي وسروة عبد الواحد و عبد الرحيم الشمري”.واضاف:” ان رئيس مجلس القضاء بحث مع اللجنة التعاون بين القضاء والجهات الرقابية المختصة بموضوع النزاهة ، في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي”،يذكر أن هذه الاجتماعات المتكررة التي لاقيمة لها لان أطرافها من مشرعين الفساد  والداعمين له خلال 20 سنة من حكم اللصوص والخونة الذين حولوا العراق إلى دولة الفساد!.

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