الاحزاب الاسلامية من الخطاب المضلل الى السقوط

الاحزاب الاسلامية من الخطاب المضلل الى السقوط
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بقلم:ادهم ابراهيم

خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي نشطت الحركات الاسلامية بشكل كبير ، ثم ظهرت حركات اصولية وجهادية ذات نزعات عدوانية عنيفة تجاه الآخر المختلف مهما كان فكره . وتكفير بعضهم بعضا في صراع وحروب اهلية لانهاية لها .

وكان للاوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في دول المنطقة دورا مهما في بروز هذه الحركات ، ثم تغولها بهذا الشكل العدواني .

وقد جرى توظيف الظلم والفقر والحرمان الذي عانت منه الشعوب ، كنتيجة طبيعية للانظمة الديكتاتورية ، اضافة الى غياب العدالة والاستقرار الاجتماعي . فتم تجنيد الشباب بوعود غير واقعية ، واطروحات مثالية مضللة تصور لهم حكم اسلامي فاضل ، ومجتمع عادل مترفع عن كل المساوئ .

وتم نشر شعار “الاسلام هو الحل ليعطي مفهوما طوباويا واسعا من دون اي معطيات واقعية او برامج سياسية او اقتصادية لمعرفة الحلول المقدمة لانتشال المجتمعات المتخلفة من واقعها المأساوي وكانت اغلب الحركات الاسلامية السياسية ذات افكار ضحلة وانتهازية ، تتاجر بقصص وحكايات اسلامية قديمة عن الخليفة العادل، والمجتمع الاسلامي الزاهد ، والسلف الصالح ، لترويج دعاياتها بهدف الوصول الى السلطة باي شكل كان ، سواء بالتضليل عن طريق الديموقراطية “التي لاتؤمن بها” او بالقوة والترهيب .

وقد جرى استغلال انتفاضات الشعوب العربية بوجه الانظمة الديكتاتورية فيما يسمى بالربيع العربي لتقديم الوعود بتحقيق مجتمعات اسلامية مثالية قائمة على العدل والاحسان .

والاطروحات المقدمة تدفع بالمواطن البسيط للانبهار بها من خلال النماذج التاريخية ، والتصورات غيرالواقعية التي تعمق المفهوم الاصلاحي الخيالي لحال الدولة المنشودة .

وقد نجحت هذه الحركات الى حد ما في تعطيل عقل الإنسان العربي ليصبح أسيراً للشعارات المضللة وخادماً لها من دون وعي ، بعد ان شلت إرادته .

فتكونت لدى كثير من المجتمعات وخصوصا في اوساط الفقراء والمهمشين ، صورة وهمية مكررة لمستقبل اسلامي نزيه قادر على تخليصهم من واقعهم المأساوي. وكأن التاريخ سيعيد نفسه من دون ادوات وبرامج فاعلة ، ولا آخذين في الاعتبار التطور الكبير الحاصل في كل مجالات الحياة . واستخدموا كل اساليب التضليل الاعلامي وعلى المنابر للاستحواذ على عقل وفكر المواطن ، من خلال الخطابات الدينية الطائفية والمذهبية اوالدعوة للحفاظ على المقدسات .

وجعلوا الناس تعيش في حالة من الانتشاء الرومانسي وكأنهم قد ضمنوا مستقبلهم ومستقبل اولادهم .

وكان من نتيجة التضليل الجماهيري الواسع هذا ، وصول الاحزاب الاسلامية الى السلطة من خلال الانتخابات البرلمانية في بعض الدول مثل مصر، والكويت، والمغرب وتونس وغيرها . ثم حاولت بعض الحركات الراديكالية تطبيق هذه المفاهيم والنظريات بالقوة مثل القاعدة وداعش والنصرة وغيرها .

ومن خلال الممارسة الواقعية في الحكم ، انكشفت الاغطية عن هذه الحركات وقياداتها ، فظهرت عيوبها وافتقارها الى الفكر العلمي للدولة الحديثة التي تؤسس على الاعتدال والتعايش الاجتماعي وقبول الاخر . يضاف الى ذلك عدم ايمان هذه الحركات بمفهوم المواطنة والقومية ، وحرية الرأي والانفتاح الفكري ، ناهيك عن افتقارها للكفاءة والخبرة في ادارة الدولة .

فوجد الإسلاميون من خلال تبوءهم للسلطة ان امامهم مشكلات وازمات اجتماعية وسياسية غير قادرين على احتواءها او معالجتها ، لافتقارهم للاساليب العلمية السليمة ، وجمود فكرهم المقيد بنظريات محدودة غير واقعية .وهكذا فقدت الحركات الاسلامية مصداقيتها امام جمهورها وامام الشعوب التي انتظرت انتشالها من الواقع المرير وتنفيذ الوعود بالرخاء والبحبوحة من خلال المجتمع الفاضل والدولة العادلة .فانكشفت اساليب الخداع والايهام والخطب الفلسفية المثالية والمضللة .ومما زاد في تأزم الاوضاع والتخبط في ادارة الدولة فقدان الامن والتنازع على المصالح ، ناهيك عن الفساد المستشري والمحسوبية والمحاصصاتية والعائلية .

كما بانت بشكل سافر السياسات المتزمتة والعدوانية للحركات الاسلامية تجاه الغير وخصوصا الطوائف والاديان الاخرى ، مما عرض بعض المجتمعات الى التقسيم والتفتيت الفعلي .

وعندئذ ادرك المواطن البسيط ان الشعارات العاطفية المضللة التي طرحتها الاحزاب الاسلاموية كانت مجرد اوهام لا اساس لها على ارض الواقع . وانها اداة ترويج اعلامي للوصول الى السلطة وهكذا عجزت هذه الاحزاب عن ايجاد مخرج للتحديات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى الخبرة والحلول القابلة للتنفيذ ، فاصطدمت الافكار المثالية على صخرة الواقع ، واختفت جنة الخلافة الإسلامية الموعودة .

ورغم ذلك مازالت ذيول هذه الاحزاب تتاجر بالتطرف الديني والعصبية الطائفية التي لا تنتج سوى الكراهية والعدوان وتفتيت المجتمعات .ان وعي الناس قد تجاوز هذه الاحزاب ، فلم تعد قادرة على مواصلة التضليل والوهم ، فانقلبوا عليها بعد ان شاهدوا المآسي من استمرار البطالة والغلاء وتدهور الخدمات .ووسط السخط الشعبي على حكم هذه الاحزاب نراها آيلة الى الزوال في كثير من البلدان بعد ان تبخرت الاحلام وانكشفت الاوهام .

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