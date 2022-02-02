الاخوين بافل وقوباد طالباني في بغداد لدعم ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

الاخوين بافل وقوباد طالباني في بغداد لدعم ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل بافل طالباني، وعضو قيادة الحزب قوباد طالباني  بغداد بهدف دعم برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.وقالت ريزان شيخ دلير مستشارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في حديث صحفي، إن وفداً من الإتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني، وعضوية قوباد طالباني واعضاء من المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب وصلوا بغداد.وأوضحت أن الهدف من الزيارة كسب التأييد لمرشح الاتحاد الوطني الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو برهم صالح، مضيفة أن الوفد سيلتقي الأطراف السياسية كافة في بغداد لحسم ملف رئاسة الجمهورية.كما أشارت شيخ دلير إلى أن وفدا من الاتحاد الوطني يتواجد في بغداد منذ أيام عدة وهي أحد أعضاء هذا الوفد.و اختتمت تصريحها بالقول إن “أكثر الجهات السياسية التي زارها وفود الاتحاد الوطني أكدوا دعمهم لمرشحنا”، حسب زعمها.

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