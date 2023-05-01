الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني

الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بدعوة من ميليشيا كتائب حزب الله قرر الادعاء العام احالة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى التحقيق بقضية مقتل الارهابي قاسم سليماني في بغداد من قبل القوات الأمريكية.وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة الادعاء العام كشف عنها النقاب ،في ردها على كتاب المسؤول العسكري والامني لميليشيا الكتائب النائب حسين مؤنس،  قد وجهت محكمة التحقيق الاتحادية باتخاذ الإجراءات القانونية بصدد ما جاء بالإخبار موضوع بحث الكتاب واعلامنا بالسرعه الممكنة.وكان مؤنس قد طلب من رئيس جهاز الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي جاء فيها أنه “استنادا للصلاحيات المنوطة بالجهاز المتمثلة بحماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام، وكذلك الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع على الأفعال الجرمية نتقدم بطلبنا هذا راجين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي وذلك لإهماله الجسيم وتقصيره مع بعض موظفي الجهاز المكلفين بشأن عدم تقديمه المعلومات الأمنية اللازمة الى القائد العام للقوات المسلحة لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شانها منع تعريض سلامة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي للخطر بتاريخ 3/1/2020 نتيجة القصف الصاروخي الأمريكي بالطائرات المسيرة والتي تمخض عنها مقتل بطل المقاومة الاسلامية قاسم سليماني “. 

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