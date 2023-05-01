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المالية النيابية:نسعى إلى تقليل النفقات والعجز في الموازنة
العراق يجدد موقفه بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
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المالية النيابية:نسعى إلى تقليل النفقات والعجز في الموازنة
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
المستشار المالي:25% نسبة الإنفاق الاستثماري في الموازنة والدعوة إلى إطلاق سندات تنمية سيادية للجمهور
وزير النفط:استثمار الغاز ووقف حرقه من أولوياتنا المهمة والرئيسة وإيقاف استيراده من إيران
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
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قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
اليوم..تظاهرة لموظفي الدولة في بغداد مطالبين بتعديل سلم الرواتب
مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
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- اذاعة INN