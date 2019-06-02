الاديب:استقالة العبادي لإتاحة صعود شباب حزب الدعوة لمستوى القيادة

الاديب:استقالة العبادي لإتاحة صعود شباب حزب الدعوة لمستوى القيادة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية علي الاديب، الأحد، تنحي بعض قيادات الحزب من مناصبها خلال المؤتمر العام للحزب لإتاحة الفرصة لاستبدالها بشخصيات شبابية، مبينا ان حيدر العبادي مستمر في العمل ضمن حزب الدعوة ورسالته فسرت بالخطأ.وقال الأديب في تصريح صحفي، إن “رسالة القيادي في الحزب حيدر العبادي بشأن استقالته من المناصب فسرت بالخطأ وهي عبارة عن رسالة موجهة إلى القيادات ضمن الحزب في المؤتمر العام القادم لإتاحة الفرصة امام شخصيات أخرى للمنافسة على المناصب”.ورجح الأديب، “إقدام شخصيات بارزة في الحزب على خطوات مماثلة كبادرة حسنة لتغيير القيادة”، مشيرا إلى ان “حيدر العبادي مستمر في العمل ضمن حزب الدعوة ورسالته فسرت بالخطأ”.وأكد الأديب، أن “الحزب مستمر في مساعي تحديد موعد انعقاد مؤتمره العام الذي يركز بالدرجة الاولى على ابقاء الحزب متماسكا والخروج بمقررات في صالح العملية السياسية”. 

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