الارتفاع المستمر لمبيعات البنك المركزي “الإطاري” لصالح المصارف الميليشياوية

الارتفاع المستمر لمبيعات البنك المركزي “الإطاري” لصالح المصارف الميليشياوية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت مبيعات المركزي الإطاري، اليوم الاربعاء، ارتفاعا الى اكثر من 223 مليون دولا، بعد ارتفاع يوم امس لنحو 217 مليونا.وبحسب جدول نافذة بيع العملة، باع المركزي خلال مزاده اليوم 223,406,794 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقديوذهبت معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع  123,306,794 مليون دولار لصالح التجارة الإيرانية من خلال مصارف أحزاب الحشد، فيما ذهبت البقية البالغة 100,100,000 على شكل مبيعات نقدية.يذكر ان محمد السوداني في تصريح رسمي له يوم 1:2 على القناة العراقية قال بالحرف الواحد” أي مبلغ  يباع من قبل البنك المركزي  يزيد عن 30 مليون دولار يوميا فهو تهريب للعملة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *