الاردن بلد كل العرب بقلم جواد العلي

الاردن بلد كل العرب

كتب جواد عبد الجبار العلي

الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلها جلالة الملك عبد الله بن الحسين ، لايصال لقاح كورونا الى المملكة والتسارع والتحاور مع كل البلدان التي تخصصت بصنع اللقاح .. والعمل على تلقيح كافة ابناءى الشعب الاردني والمقيمين العرب … اثمرت على وصول الدفعات الاولى منه ، بعدما نال اللقاح ترخيص مؤسسة الدواء والغذاء الاردنية لاستخدامه ..

وحال توفره اعلن جلالة الملك ان لافرق بين الاردني ابن البلد والمقيم فالاردن بلد كل العرب ، فهو بلد ألأمن وألأمان والإحترام لكل إنسان ..

اقول قولي بعد ما سارعت لأخذ دوري والحصول على اللقاح ، حيث جرى التلقيح في المستوصف ، وبعد ذلك شعرت بالفرحة الكبيرة تملؤني وانا أشاهد الجموع تسارع الخطى وزادت فرحتي لما استقبلني المشرفين على المستوصف وادي السيربالترحيب والتطمين ، وهم ينطمون عملهم باعلى درجات الاهتمام والتقدير للجميع .

يا عراق يا بلدي يا اغلى من الروح ، كم تمنيت ان يصل اللقاح اليك ،وكم تمنيت ان اشاهد مثل هذا التنظيم والنظافة والوعي من الجميع . فلم يسأني احد عن هويتي أعراقي أنا أم أردني أو عربي …

تلقيت اللقاح وانا فرح جدا لما توليه القيادة الهاشمية ,, لخدمة البلد بكل اطيافه وساكنيه

اتمنى على نفسي واهل العراق كلهم..انه يجب علينا ان ننقل هذه الممارسات الاخوية الى عراقنا ونجعل مؤسساتنا الصحية بهذا المستوى الراقي

حفظ الله الاردن وشعبه وقائده الملك عبدالله ابن الحسين

وبارك الله بكل الجهود المخلصة من اجل الحفاظ على ارواح الناس من شر هذا الوباء الذي شكل مرحلة خطيرة من التاريخ البشري