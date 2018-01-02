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النزاهة النيابية::350 مليار دولار حجم تهريب الأموال من خلال نافذة البنك المركزي!
عشائر الانبار:سليم الجبوري منافق وفاسد
الاقاليم النيابية: قانون الانتخابات الجديد س”يمرر”
مسؤول:45 مليار دينار شهرياً رواتب”جيوش”الحمايات مقابل تجميد التوظيف وزيادة نسبة البطالة!
مصدر: زيباري سيتحالف مع صالح والتغيير ضد مسعود البارزاني
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النزاهة النيابية::350 مليار دولار حجم تهريب الأموال من خلال نافذة البنك المركزي!
مسؤول:45 مليار دينار شهرياً رواتب”جيوش”الحمايات مقابل تجميد التوظيف وزيادة نسبة البطالة!
الاستثمار النيابية:اعتراضات كبيرة ضد موازنة 2018
الشمري: تسليم المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم إلى السلطة الاتحادية
المالية النيابية:الحكومة ملتزمة بتوجيهات صندوق النقد الدولي
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