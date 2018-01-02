الاستثمار النيابية:اعتراضات كبيرة ضد موازنة 2018

الاستثمار النيابية:اعتراضات كبيرة ضد موازنة 2018
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، عن أبرز اعتراضات الكتل السياسية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018، والمطالب التي تريد ادراجها فيه.وقال عضو اللجنة ماجد شنكالي، في حديث  صحفي له اليوم: ان “التحالف الكردستاني يطالب بإبقاء حصة اقليم كردستان 17% من مشروع قانون موازنة 2018، دون تخفيضها الى 12%، ويطالب كذلك بصرف رواتب ومستحقات موظفي اقليم كردستان من الموازنة، إضافة الى تعديل بعض الأمور الفنية التي وردت في مشروع قانون الموازنة، ومنها اعتماد تسمية إقليم كردستان بدلا عن محافظات كردستان”.وأضاف شنكالي، ان “الكتل السنية لديها اعتراضات على مشروع الموازنة، ومطالب منها تخصيص مبالغ ضخمة لإعادة اعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي، بالإضافة الى صرف مبالغ الموظفين المدخرة رواتبهم اجبارا، من الذين يقطنون في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم”.واشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الى ان “مطالب المحافظات المنتجة للنفط كثيرة، منها صرف مبالغ البترودولار، واعمار تلك المناطق”.

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