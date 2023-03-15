الاستثمار النيابية:لايوجد تخطيط في العراق ..العشوائيات هي التي تحكم

الاستثمار النيابية:لايوجد تخطيط في العراق ..العشوائيات هي التي تحكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية سوزان منصور، الأربعاء، أن قانون الاستثمار لم يأت بنتائج ايجابية على أرض الواقع اذ لا يزال الاستثمار دون مستوى الطموح.وقالت منصور في حديث  صحفي، أن “هناك سعي جدي لإجراء تعديل على قانون الاستثمار “، مؤكدة ان ” الاستثمار في العراق اقتصر في معظمه على إنشاء المولات والمجمعات السكنية باهظة الثمن”.وأضافت أن “العشوائية وعدم التخطيط هي السمة الأساس لانتشار مراكز التسوق المولات والمجمعات السكنية”، وأشارت إلى أن الاستثمار في العراق بحاجة الى بيئة امنة وجهود مناسبة ودراسات استراتيجية لبناء مشاريع استثمارية تشجع المستثمر الخارجي للمجئ الى العراق واستثمار أموالهم

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