الاستثمار النيابية: البنك المركزي “تعهد” برفع العقوبات الأمريكية عن (28) مصرفاً عراقياً!

الاستثمار النيابية: البنك المركزي “تعهد” برفع العقوبات الأمريكية عن (28) مصرفاً عراقياً!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، عن خطوات للبنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفاً، فيما أشار الى أن القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية.وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح صحفي ، إن” اللجنة اقترحت على محافظ البنك المركزي علي العلاق دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض”، موضحاً أن “المحافظ أكد على دعمها بعد رفع الخروقات البسيطة عن بعض المصارف”. وأشار الى أن “محافظ البنك المركزي وعدنا برفع تقرير الى الخزانة الأمريكية لرفع الحظر عن البنوك العراقية والتي يبلغ عددها 28 مصرفاً أهلياً”، متوقعاً “رفع الحظر عن تلك المصارف خلال الفترة المقبلة”.يذكر ان المصارف التي تم معاقبتها من قبل امريكا  لكونها مسؤولة عن تهريب الدولار إلى إيران وهي عائدة لأحزاب  ميليشيا الحشد الشعبي.

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