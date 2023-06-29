الاستثمار النيابية ترفض فتح ” مكاتب استثمارية”في الوزارات

الاستثمار النيابية ترفض فتح ” مكاتب استثمارية”في الوزارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب محمد الزيادي، الخميس، ان لجنته ستوقف العمل بفتح مكاتب استثمارية داخل الوزارات لكونه مخالف للقوانين.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “توجيه هيئة الاستثمار بفتح مكاتب استثمارية داخل الوزارات مخالف للقوانين فضلا عن كونه باب جديد للفساد “.وأضاف، أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار ستعمل على إيقاف عمل تلك المكاتب بعد العطلة التشريعية مباشرة”، مبينا أن “اللجنة اشرت بشكل واضح ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ولذلك سنقوم بمراجعة وتعديل المادة 13 من قانون الاستثمار وكذلك فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالاستثمار الصناعي وتعديل عددا من الثغرات في قانون الاستثمار وذلك لايقاف بعض الخروقات”.

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