الاستثمار الوطنية:استمرار العمل مع شركة (هانوا) الكورية لإكمال مجمع بسماية السكني

الاستثمار الوطنية:استمرار العمل مع شركة (هانوا) الكورية لإكمال مجمع بسماية السكني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد الاستمرار بإنجاز العقد مع الشركة الكورية الجنوبية هانوا لإكمال الوحدات السكنية كافة في مجمع بسماية. وقال مكية في تصريح صحافي ، إن “️موافقة المجلس الوزاري تضمنت أن تقوم الهيئة بتحديد مصادر تمويل المشروع الداخلية والخارجية أصوليا”. وأضاف أن “مشروع مدينة بسماية السكني يعد من المشاريع الواعدة التي ستشهد انطلاقة جديدة لتنفيذ باقي الوحدات السكنية وبيعها للمواطنين”، مبينا ان “الهيئة تضع تنفيذ البرنامج الحكومي وتضع معالجة أزمة السكن في أعلى أولوياتها ضمن تنفيذ مشاريعها المجازة”.

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