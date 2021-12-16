الاستثمار الوطنية تعلن عن منح فرص استثمارية في الأهوار

الاستثمار الوطنية تعلن عن منح فرص استثمارية في الأهوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، اليوم الخميس، حرص الهيئة على إحياء مناطق الأهوار سياحياً عبر منح فرص استثمارية لشركات رصينة تعمل على إحياء تلك المناطق.جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة التابع لوزارة الموارد المائية حسين علي حسين والوفد المرافق له.وناقش المجتمعون، بحسب بيان الهيئة، “إمكانية إقامة المشاريع الاستثمارية في مناطق الأهوار؛ بهدف إنعاش السياحة في تلك المناطق”.وطالبت رئيس الهيئة، وفق البيان، من المركز “تزويد الهيئة بالمعايير والمحددات المطلوبة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مناطق الأهوار التي تتوافق مع تعليمات منظمة اليونسكو التي ضمت الأهوار إلى لائحة التراث العالمي”.

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