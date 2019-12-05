الاستخبارات الأمريكية:إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق

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حكومة الإقليم:سنزيد من الإيرادات المالية للحكومة
الحديثي:مصير الإتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين عبد المهدي والصين أمرها متروك للحكومة القادمة
دولة القانون:الإتفاق النفطي والمالي بين عبد المهدي وحكومة كردستان البرلمان غير ملزم به
الغضبان:وزارة النفط تجاوزت الضغوط السياسية والعشائرية والعراق لايعاني من أزمة وقود
كردستان: عبد المهدي صادق على موازنة 2020 قبل استقالته
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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