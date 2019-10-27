الاستخبارات العراقية لم تكشف هويات القناصين في بغداد والمحافظات ولكنها تكشف مكان البغدادي!!!

الاستخبارات العراقية لم تكشف هويات القناصين في بغداد والمحافظات ولكنها تكشف مكان البغدادي!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأحد، 27 تشرين الأول، 2019، تقديمها معلومات للتحالف الدولي الذي تقوده أميركا، ساهمت بالوصول الى زعيم داعش ابو بكر البغدادي وقتله في سوريا.وقالت المديرية في بيان ، إنها “قدمت معلومات دقيقة الى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول الى الارهابي البغدادي وقتله”.في غضون ذلك، أعلن مصدر استخباري، أن “قيادات داعش ومعاونينهم واعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم”.وأعلنت وكالة رويترز، صباح الأحد، 27 تشرين الأول، 2019، مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.في حين الاستخبارات العسكرية لم تكشف عن هويات القناصين الذين قتلوا شباب العراق والجهات المرتبطين بها مما يؤكد انها تكذب حتى في بياناتها.

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