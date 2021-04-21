الاستخبارات العسكرية تضبط شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار غربي الانبار

الاستخبارات العسكرية تضبط شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار غربي الانبار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن الاستيلاء على 130 كغم من المخدرات بقيمة أكثر من 2 مليار دينار في الرطبة.وقالت المديرية في بيان ، أن”قوة منها استولت على 121 كغم من الحبوب المخدرة و 9 كغم من مادة الكريستال في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار”.واضافت المديرية ان “قيمتها تقدر بأكثر من 2 مليار دينار”، مشيرة الى انه “تم القاء القبض على التاجر”.

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