الاستخبارات العسكرية تعلن عن القبض على( 12 )داعشيا في( 3 )محافظات

الاستخبارات العسكرية تعلن عن القبض على( 12 )داعشيا في( 3 )محافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على 12 إرهابياً في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين.وقال إعلام المديرية في بيان ، إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق السابعة والثامنة والعاشرة والرابعة عشر والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في سوق القائم ومنطقة الهيجل الصغير وقرية المظهرية وسيطرتي الشهيد احمد الصداك والتون كوبري”.وأسفرت الكمائن بحسب البيان، عن “إلقاء القبض على 12 إرهابياً مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء القائم والشرقاط والرمادي وكركوك والرشيدية”، مشيراً إلى “تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً”. 

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