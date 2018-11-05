الاستخبارات العسكرية: ضبط مستودع داعشي في الانبار

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن ضبط مستودع كبير لـ”تموين” عناصر تنظيم “داعش” في محافظة الانبار.وافاد مصدر امني، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 41 الفرقة العاشرة وضمن فعالياتها بقطع امدادات عصابات داعش الارهابية تمكنت من الوصول الى مستودع كبير لارزاق تموين الدواعش في وادي حبينية بمنطقة العويسات بالرمادي – الانبار”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المعسكر يضم تجهيزات غذائية متنوعة تستخدم لادامة تواجد الارهابيين في مضافاتهم واوكارهم، وقد تم تدمير المستودع واتلاف التجهيزات الموجودة فيه”.