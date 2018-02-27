الاسدي:الحشد الشعبي رهن إشارة طرد القوات الأمريكية من العراق

الاسدي:الحشد الشعبي رهن إشارة طرد القوات الأمريكية من العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر النائب احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، التصريحات حول بقاء القوات الأمريكية في العراق “مرفوضة”، في ما بين أن هناك جدولا سيعلن لخروج القوات من البلد.وقال الاسدي في حديث صحفي له اليوم: إن “استمرار تواجد القوات الامريكية من عدمها تحدده الحكومة العراقية بموافقة البرلمان”، مشيرا إلى ان “تواجد القوات الامريكية على الاراضي العراقية كمستشاريين ومدربين جاء بطلب من الحكومة العراقية لغرض المساعدة في الحرب على داعش”.واضاف انه “بعد نهاية المعركة مع داعش سيوضع جدول لخروج القوات، كما اشار رئيس مجلس الوزراء، ونتتظر اعلان الجدول”.واعتبر التصريحات بشأن بقاء القوات الامريكية “مرفوضة ولا نتعامل مع التصريحات وانما مع المواقف الرسمية”. واكد الاسدي ،ان قوات الحشد الشعبي رهن اشارة طرد القوات الامريكية من العراق ،يشار إلى أن تصريحات أنتشرت مؤخرا عن مصادر في البنتاغون، تفيد بأن القوات الأمريكية ستبقى في العراق لـ20 عاما المقبلة، وتزامنت مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بان بقاء الجنود في منطقة الشرق الأوسط لا يحتاج لـ”موافقة أحد”.

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