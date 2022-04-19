الاطار:اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيكون بالتوافق

الاطار:اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيكون بالتوافق
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 بغداد/ بكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي احمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن حصول تقارب كبير بين الاطار التنسيقي وتحالف السيادة والأحزاب الكردية.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “هنالك تقارب كبير مؤخرا بين الإطار وتحالف السيادة والاحزاب الكردية حيث ان النقاشات التي تدور حاليًا هي حول آلية اختيار رئيس الوزراء، هل ستكون عن طريق الكتلة الأكبر او التوافق بين الكتل”.وأضاف انه “تم طرح آلية اختيار رئيس الوزراء على الكتلة الصدرية ومن المتوقع ان تكون هنالك انفراجة سياسية خلال الأيام المقبلة او عند نهاية شهر رمضان”.

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