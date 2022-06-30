الاطار:سنختار” الأفضل”لرئيس الحكومة الجديدة!

الاطار:سنختار” الأفضل”لرئيس الحكومة الجديدة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , الخميس , ان الاطار سيستلم ترشيحات القوى السياسية الشيعية لمنصب رئيس الوزراء وبالتالي سيتم اختيار الأفضل للمرحلة المقبلة.وقال الزيادي في تصريح  صحفي , ان ” الاجتماع الموسع الذي عقد بعد استقالات الكتلة الصدرية الذي ضم قوى الاطار التنسيقي والسيادة وعزم والاتحاد والمستقلين تم فيه تحديد وتشخيص الأخطاء التي وقعت بها العملية السياسية مطالبة الحكومة المقبلة تجاوزها في المرحلة المقبلة , فيما تم الاتفاق على شكل الحكومة” , مبينا ان ” الاتفاق تم على مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة حسب اوزانها الانتخابية ” وأضاف ان ” الاطار التنسيقي سيستلم ترشيحات القوى السياسية الشيعية للمنصب وبالتالي سيتم اختيار الأفضل للمرحلة المقبلة من خلال لجنة عليا , فضلا على استمرار حراك اللجنة التفاوضية مع القوى السياسية التي ستناقش البرنامج الحكومي المقبل” .

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