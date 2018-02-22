الاعرجي وكارم يبحثان تعزيز التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير الداخلية، قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، خلال استقباله مساعد وزير الدفاع الامريكي على اهمية العمل المشترك في مجال مكافحة الارهاب.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ، ان “وزير الداخلية، قاسم الاعرجي، استقبل وفداً عسكرياً وامنياً امريكياً برئاسة مساعد وزير الدفاع الامريكي، روبرت كارم والوفد المرافق له والسفير الامريكي في بغداد”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث عداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيلها لما يحقق المصلحة العامة واهمية استمرار التنسيق والتعاون الدولي لمقارعة التنظيمات الارهابية ودعم قوات الامن العراقية”.وشدد الاعرجي بحسب البيان، على اهمية ” العمل المشترك بين دول العالم في مجال مكافحة الارهاب، مثنياً سيادته على دور التحالف الدولي في دعم العراق في حربه”.ومن جانبه اشاد مساعد وزير الدفاع الامريكي بـ”الانتصارات الباهرة للقوات العراقية والذي هو انتصار للعالم اجمع ضد الارهاب”.