الاقاليم النيابية تتساءل أين ذهب مبلغ قانون الأمن الغذائي والتنمية؟

الاقاليم النيابية تتساءل أين ذهب مبلغ قانون الأمن الغذائي والتنمية؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبراني ، الأربعاء،  فشل الحكومة السابقة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ، مشيرا إلى أن المواطن لم يلمس شيئا من قانون الأمن الغذائي. وقال الدوبراني في حديث صحفي، أن ” الهدف الأساس من تشريع القانون هو بناء طرق حديثة وجسور ومدارس ومستشفيات بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية. واضاف ان ” المواطن لم يجد أي شيء ملموس على أرض الواقع بل النتائج كانت سلبية وشهدنا ارتفاع أسعار في جميع المواد الغذائية “.وأشار إلى أن ” الحكومات السابقة فشلت في إدارة مؤسسات الدولة وتنفيذ برنامجها الحكومي بالشكل الصحيح،  منوها الى ان الغموض يكتنف تنفيذ قانون الأمن الغذائي على ارض الواقع ولانعرف أين ذهب مبلغ قانون الأمن الغذائي والتنمية البالغ نحو 17 مليار دولار”. واكد النائب عن الاطار التنسيقي محمدالبلداوي،منح قادة الاطار  رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تخويلا بشأن استبدال الوزراء المتلكئين عن العمل بحسب حريته، مبينا ان  تحالف إدارة الدولة هو أيضا منح ذات التخويل للسوداني”.

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