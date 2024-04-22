الاقتصادية النيابية تدعو السوداني إلى استغلال زيارة أردوغان لصالح العراق وليس بالعكس

الاقتصادية النيابية تدعو السوداني إلى استغلال زيارة أردوغان لصالح العراق وليس بالعكس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي المكصوصي،الاثنين، ان “تركيا تولي اهتماما كبيرا للساحة العراقية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية”. واضاف المكصوصي في حديث صحفي، أن “زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستركز بشكل كبير على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة وأن تركيا تعتبر الساحة العراقية مهمة لها في الجانب الاقتصادي والاستثماري، وهناك تبادل تجاري كبير بين البلدين. وأضاف انه “بكل تأكيد سيدفع أردوغان خلال زيارته الى العراق لزيادة عمل الشركات التركية المختلفة، خاصة أن تلك الشركات أصبحت تنتشر بشكل كبير داخل العراق وبقطاعات مختلفة”، مستدركا “لكن مقابل ذلك العراق عليه ان يستغل هذه الورقة الاقتصادية لتحقيق ما يريده من تركيا خاصة بملف المياه. وختم عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية كلامه بالقول، إن “زيادة النشاط التركي الاقتصادي والاستثماري في العراق بعد زيارة أردوغان امر متوقع جداً، واكيد هذا الامر يصب في صالح العراق”، مؤكدا أن “تلعراق مستقر امنيًا وسياسيًا وفيه بيئة استثمارية لمختلف الشركات الأجنبية”.

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