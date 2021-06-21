الاقتصاد المالية:الكاظمي تجاوز على قانون الموازنة ويجب إيقاف هدر المال العراقي

الاقتصاد المالية:الكاظمي تجاوز على قانون الموازنة ويجب إيقاف هدر المال العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي , الاثنين , ان عددا من أعضاء مجلس النواب ومن مختلف الكتل السياسية سيضغطون في جلسة الغد لطرح قضية تجاوز الحكومة على قانون الموازنة الذي يتعلق بدفع 200 مليار للإقليم باثر رجعي , مشيرا الى ان اجراء الحكومة مخالف للمادة 10 لقانون الموازنة الحالية والتي تتضمن اربع فقرات ملزمة على الإقليم.وقال الموسوي في تصريح صحفي , ان ” عدد من أعضاء مجلس النواب عازمون في جلسة غد بالضغط على رئاسة مجلس النواب لطرح قضية منح الإقليم مبلغ 200 مليار باثر رجعي دون ان ينفذ الإقليم ماعليه من التزامات وفق قانون الموازنة ” , مبينا ان ” قرار الحكومة مخالف للقانون وللدستور ” .وأضاف ان ” قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 والمادة 10 من القانون تشير الى منع ارسال أي أموال للإقليم مالم يلتزم بتنفيذ أربع فقرات منها تسليم الايرادات المقررة من نفط الإقليم لسومو وارسال 50% من ورادات المنافذ الحدودية ومباشرة الرقابة الاتحادية لتدقيق الحسابات للاعوام الماضية وغيرها”.وأوضح الموسوي، أن “الإقليم لم ينفذ لحد الان أي فقرة من فقرات تلك المادة”، مشيرا الى أن “الحكومة ووزارة المالية المسؤولية القانونية والدستورية لمخالفة قانون الموازنة ” .

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