الاقتصاد النيابية:استجواب وزراء السوداني الفاسدين في مقدمتهم وزير النقل

الاقتصاد النيابية:استجواب وزراء السوداني الفاسدين في مقدمتهم وزير النقل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة الاقتصادي النيابية ياسر الحسيني، اليوم الأحد، عن استجوابات مرتقبة ستطال عدد من الوزراء في حكومة السوداني. وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان “استجوابات ستطال عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير النقل العراقي”، مبينا أن “مجلس النواب شخص ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية “.وأضاف أن “الطلبات البرلمانية تقدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب بغية تفعيل ملف الاستجوابات والاستضافات وممارسة عمل مجلس النواب الرقابي “.وأشار إلى أن ” التحرك النيابي مستمر لاستكمال اجراءات الاستجواب داخل مجلس النواب في مقدمة الوزراء الذين سيتم استجوابهم هو القيادي في منظمة بدر وزير النقل العراقي”.

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