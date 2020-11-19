الاقتصاد النيابية:الاقتراض يجب أن يكون من المصارف الحكومية وليست الأهلية

الاقتصاد النيابية:الاقتراض يجب أن يكون من المصارف الحكومية وليست الأهلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، محمود الزجراوي، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، عن حقيقة لجوء الحكومة الى الاقتراض من المصارف الاهلية.وقال الزجراوي في حديث صحفي، انه “ليس هناك ما يؤكد معلومة لجوء الحكومة بموجب قانون تمويل العجز المالي إلى مصارف تابعة للأحزاب إلى الاقتراض”.وأضاف، أن “الاقتراض يجب ان يكون من المصارف الحكومية حصرا، وفي حال واجهت الحكومة صعوبة في التمويل والسيولة يتم اللجوء الى المصارف الاهلية وفق ضوابط وتعليمات محددة”.وأوضح الزجراوي، أنه “في كل الاحوال يجب ان يكون الاقتراض من المصارف الحكومية، لأن فتح الباب أمام الاقتراض من المصارف الاهلية والحزبية ستكون خطوة لها تداعيات سلبية وتمثل خطراً سنقف بالضد منه”.

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