الاقتصاد النيابية:البرلمان مع موعد للتصويت على قانون سيخلق ثورة صناعية في البلاد

الاقتصاد النيابية:البرلمان مع موعد للتصويت على قانون سيخلق ثورة صناعية في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب بريار رشيد، الأحد، أن البرلمان مع موعد للتصويت على قانون سيخلق ثورة صناعية في البلاد.وقال رشيد في حديث  صحفي، ان “الصناعة ركيزة هامة في خلق اقتصاد قوي ومتنوع، وقادرة على مواجهة كل الأزمات والدفع الى استغلال كل الموارد من أجل توفير الاحتياجات الاولية وصولا الى الاسهام في إيرادات البلاد”.واضاف، ان “لجنة الاقتصاد النيابية أكملت القراءة الاولى والثانية لقانون الاستثمار الصناعي ومن المؤمل طرحه للتصويت في الجلسة المقبلة للمجلس، وسيتضمن بنودا مهمة أبرزها تمليك المشاريع وصولا الى اعفاءات كمركية واخرى تتعلق بالضرائب لفترات طويلة للمواد الخام ما يعني سبل دعم مضاعفة للصناعيين في كل المجالات”.واشار الى ان “القانون سيحل الجزء الأكبر من مشاكل الصناعة واستثماراتها في العراق ويجذب رؤوس أموال من الداخل والخارج ويخلق شراكات صناعية نظرا للمرونة الحالية والدعم الكبير للمشاريع”، لافتا الى ان “القانون سيكون بداية لثورة صناعية ستخلق الكثير من فرص العمل والتنافس في ذات الوقت”.

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