الاقتصاد النيابية:البطالة في العراق تجاوزت نسبة 42%

الاقتصاد النيابية:البطالة في العراق تجاوزت نسبة 42%
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عن تجاوز نسبة البطالة والعاطلين عن العمل أكثر من 42% في عموم محافظات البلاد.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح  صحفي، إن “نسبة البطالة والعاطلين عن العمل من الخريجين تجاوزت 42% في عموم محافظات البلاد”، لافتة إلى إن “أعداد الخريجين العاطلين عن العمل قد تتجاوز الخمسة ملايين شخص في الوقت الحالي”.وأضافت أن “وصول نسبة العاطلين عن العمل لأكثر من 42% مؤشر خطير وقد يولد توسع في قضية المخدرات والجريمة المنظمة”، مبينة أن “تزايد نسبة البطالة يعود لعدم تفعيل الاستثمار والصناعات المحلية من قبل الحكومة”.وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أكدت ، السبت الماضي، أن معدل المشاريع المدرجة بموازنة 2019 تقضي على البطالة بشكل نهائي في العراق من خلال تشغيل القطاعين العام والخاص، مبينة ان سوء الإدارة والفساد المستشري وراء عدم تطبيقها.

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