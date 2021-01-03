الاقتصاد النيابية:العراق يخسر 1.5 مليار دولار سنوياً بسبب قيام حكومة البارزاني ببيع النفط بسعر 6-9 دولار للبرميل الواحد

الاقتصاد النيابية:العراق يخسر 1.5 مليار دولار سنوياً بسبب قيام حكومة البارزاني ببيع النفط بسعر 6-9 دولار للبرميل الواحد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، اليوم الأحد، عن تكبد العراق خسارة تقدر بأكثر من مليار ونصف المليار دولار سنويا جراء سلوك حكومة كردستان في بيع النفط.وذكر الفيلي في بيان، “تابعنا تصريح لمدير الشركة الوطنية لتسويق النفط ( سومو) والذي يعتصر القلب له ألمًا ويتحيّر العقل منه ذهولا ، اذ ذكر ان اغلب العقود تشير الى ان نفط الاقليم يباع بسعر اقل من (6-9) دولار عن سعر النفط الذي يباع عن طريق ( سومو ) ، وان كميات النفط المصدرة من الاقليم عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ (430) الف برميل يوميا”.وأضاف، أن “مقدار الخسارة التي تنتج عن سلوك حكومة الإقليم غير الدستوري، تتراوح بين ( 77-121) مليون دولار شهريا ويتكبد الشعب العراقي بمواطنيه العرب والكرد خسارة سنوية تتراوح بين 978 مليون دولار إلى مليار وخمسمئة مليون دولار، جراء هذه الأفعال المفرطة والمضيعة للثروات الوطنية العامة”.وتابع، أن “هذا الفرق من المبلغ الذي يخسره العراق يكفي تداركه لتجنب العراق الدخول بعقود بيع النفط المسبق الذي ذكره مدير شركة سومو، وهو ما حذرنا من تبعاته الاقتصادية بشكل مباشر او غير مباشر، إذ أن إيرادات عقود الدفع المسبق تبلغ ملياري دولار بينما تبلغ خسارة العراق من بيع الاقليم النفط بهذا السعر المتدني من (5- 7) مليار دولار خلال نفس فترة عقود البيع المسبق، ولو أن الاقليم يسلم النفط لتبيعه شركة سومو بأسعار بيعها للنفط، لحققنا فائدة بإيرادات إضافية وتجنبنا الدخول بعقود بيع النفط المسبق وآثاره الضارة”.وتساءل عضو لجنة الاستثمار النيابية، “كيف يصوت مجلس الوزراء على موازنة تمضي وتعطي الشرعية القانونية لهذا التضييع للأموال العامة للعراقيين ، حينما ضمّنت الموازنة فقرة تلزم الاقليم بتسليم (250) الف برميل فقط وتسمح له بالتصرف بالكمية المتبقية وهو يبيعها بهذا السعر المنخفض عن سعر بيع شركة سومو للنفط المنتج من البصرة والمحافظات الجنوبية المنتجة للنفط”.

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