الاقتصاد النيابية:الكاظمي ووزير ماليته يتحملان تبعات رفع سعر صرف الدولار

الاقتصاد النيابية:الكاظمي ووزير ماليته يتحملان تبعات رفع سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حملت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ليال البياتي ، الخميس ، جهتين مسؤولية تغيير سعر صرف الدولار ، فيما اتهمت وزير المالية علي علاوي بالتضييق على المواطنين العراقيين أصحاب الدخل المحدود.وقالت البياتي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي هما من يتحملان تبعات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”، مبينا أن “رئيس الوزراء ووزير المالية مارسا ضغوطا سياسية على إدارة البنك المركزي الحالية برفع صرف الدولار”.وأضافت، أن “وزارة المالية تتحمل المسؤولية الكاملة امام مجلس النواب”، مؤكدة انه “مع ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية ما زال وزير المالية علي علاوي مصرا على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما”.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشفت في وقت سابق، عن تدخل السفارة الأمريكية في بغداد بتغيير سعر صرف الدولار الذي أثار موجة من السخط الشعبي واضر بالطبقات الفقيرة.

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