الاقتصاد النيابية:الكتل السياسية دون استثناء مع رفع سعر صرف الدولار

الاقتصاد النيابية:الكتل السياسية دون استثناء مع رفع سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي،الاربعاء، أن البرلمان بامكانه رفض فقرة رفع سعر الصرف في الموازنة فيما حدد طريقة قال إنها ستضع الحكومة أمام خيار تعديله.وقال الفيلي في مقابلة متلفزة ، إن “سعر صرف الدولار لو تم رفضه من قبل أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب فسيتم إعادة الموازنة الى الحكومة من أجل تعديل سعر الصرف وتكون مجبرة”.وأضاف، أنه “لا يوجد اي مبرر لرفع سعر صرف الدولار مع ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولاراً”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر أكد، الأحد (07 آذار 2021)، أن الحراك السياسي ما زال مستمراً داخل مجلس النواب، مع وجود تواقيع برلمانية قدمت إلى المالية النيابية من أجل إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار أو تقليل السعر الحالي.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “الحراك السياسي بهذا الخصوص ما زال مستمراً، حتى هناك طلبات قُدمت بتواقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان إلى المالية النيابية، من أجل سعر صرف الدولار”.وأضاف، أن “تلك التواقيع بقت على حالها، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يمتلكان أية صلاحية في تعديل أو إعادة سعر صرف الدولار”، مؤكدًا أن “هذا الأمر من صلاحية البنك المركزي حصرًا”.وبيّن، أن “الحكومة من الصعب أن تذهب في هذا الاتجاه، لأن تغيير سعر الصرف أو إعادته إلى سعره السابق يحتاج إلى إعادة صياغة مشروع قانون موازنة 2021 من جديد”.

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