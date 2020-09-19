الاقتصاد النيابية:بغداد وأربيل لم يتوصلا إلى اِتفاق بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية

الاقتصاد النيابية:بغداد وأربيل لم يتوصلا إلى اِتفاق بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار، ندى شاكر، اليوم السبت، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم يتوصلا إلى أي اتفاق بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، لافتة إلى أن الإجراءات الحكومية لا تزال خجولة.وقالت شاكر في حديث صحفي، إن “زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأخيرة إلى إقليم كردستان، لن تكشف ما حققته بشان الملفات العالقة بين الطرفين”.وأضافت أن “المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بشأن تسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية والمطارات إلى خزينة الدولة”.وشددت على “ضرورة التوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب العراقي، واخضاع تلك ايرادات كردستان لخزينة الدولة الاتحادية”.

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