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البارزاني يدعو إلى انتخابات “نزيهة”
محمد بن زايد والبارزاني يؤكدان على تعزيز التعاون بين أبو ظبي وأربيل
وزير الموارد المائية:إيران ما زالت تقطع المياه عن العراق خلافا للقانون الدولي
الاقتصاد النيابية:حكومة الكاظمي عاجزة عن إعادة الأموال المنهوبة من العراق
مكتب انتخابات صلاح الدين:( 75 ) ألف بطاقة بايومترية لم توزع على الناخبين
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وزير الموارد المائية:إيران ما زالت تقطع المياه عن العراق خلافا للقانون الدولي
الاقتصاد النيابية:حكومة الكاظمي عاجزة عن إعادة الأموال المنهوبة من العراق
العراق يستورد الرز التايلندي
رئاسة الجمهورية:مشروع قانون استرداد أموال العراق المنهوبة س”يقر”في الدورة البرلمانية المقبلة
الشركة العامة لموانىء العراق:مستوى عمق ميناء الفاو 19,8 م
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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