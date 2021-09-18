الاقتصاد النيابية:حكومة الكاظمي عاجزة عن إعادة الأموال المنهوبة من العراق

الاقتصاد النيابية:حكومة الكاظمي عاجزة عن إعادة الأموال المنهوبة من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم السبت، الى تبني خطة الجلبي في استرداد اموال العراق المهربة للخارج.وقالت عضو الجنة ندى شاكر جودت، في تصريح صحفي: إن “استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمهربة للخارج ضرورة استراتيجية ، الا انه من الصعب استرداد تلك الأموال من خلال إقامة مؤتمر تم تنظيمه في الأسابيع الأخيرة من عمر الحكومة خصوصاً وان الفساد لايزال ينخر المؤسسات من الداخل”.وأضاف أن “السياسي الراحل احمد الجلبي كشف قبل سنوات طويلة مفاصل تهريب الاموال العراقي بالأرقام وطرق استعادها وماهي الحلول المطروحة”، لافتا الى ان “الحكومة عاجزة على مكافحة الفساد او اعتقال رؤوسه الكبيرة في البلاد”.وأشارت جودت الى ان ” معالجة الفساد تتطلب مكاشفة حقيقية وحسم في القرارات  وان يسعى رئيس الحكومة الى فتح حوار مع المتهمين بهدر المال العام من اجل دفعهم  للقبول بشروط اعادة ما اخذوه من اموال لخزينة الدولة”.ودعت عضو لجنة الاقتصاد النيابية إلى “ابعاد سيطرة حيتان الفساد عن المؤسسات الحكومية ليتسنى الاسهام في بناء حقيقي من خلال تخطيط يسهم في تلبية متطلبات الاهالي في كل المحافظات من خلال توفير الخدمات وخق الانتعاش الاقتصادي”.

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