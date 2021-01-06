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نائب:3700 مصنع تابع لوزارة الصناعة معطل
حكومة الإقليم تقرر قطع رواتب 13 ألفاً من ذوي الشهداء الأكراد لعدم شمولهم بالضوابط
المطلك:العراق ذاهب الى التقسيم وليس الاقاليم
تحالف الفتح:عدم استذكار مقتل سليماني من قبل الرئاسات الثلاث ” أمراً معيباً”!!
الاقتصاد النيابية:حكومة الكاظمي ” متعمدة” في تجويع الشعب
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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من تمديد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا
اليوم ..إنطلاق القمة الخليجية 41 في السعودية بحضور قطر
الدفاع الأمريكية:حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز ستبقى في مياه الخليج العربي
استطلاع ..جونسون سيخسر مقعده البرلماني في انتخابات 2024
الجيش الإسرائيلي يتأهب لأحتمال توجيه ضربة إيرانية
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- اقتصادية
نائب:3700 مصنع تابع لوزارة الصناعة معطل
حكومة الإقليم تقرر قطع رواتب 13 ألفاً من ذوي الشهداء الأكراد لعدم شمولهم بالضوابط
الاقتصاد النيابية:حكومة الكاظمي ” متعمدة” في تجويع الشعب
حكومة الإقليم تعلن عن مواصلة عملها في ” مكافحة الفساد”
تحالف سائرون:مليارات الدولارات تهرب خارج العراق عن طريق العمالة الأجنبية
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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