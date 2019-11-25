الاقتصاد النيابية:حكومة كردستان تمنع دخول موظفي ديوان الرقابة لتدقيق صرفيات موازناتها

الاقتصاد النيابية:حكومة كردستان تمنع دخول موظفي ديوان الرقابة لتدقيق صرفيات موازناتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الاقتصاد رياض التميمي، الاثنين، أن إقليم كردستان يمنع دخول موظفي ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية من دخول اربيل لتدقيق الموازنة.وقال التميمي في تصريح  صحفي، إن “ملف الموازنة بين بغداد والاقليم لم ينتهي ولدينا شكوك كثيرة وخطوط حمراء بشأن ملف الموازنة الخاصة في حكومة الإقليم”.وأضاف التميمي وهو رئيس كتلة ائتلاف النصر النيابية، أن “أكثر من مرة يحاول ديوان رقابة بغداد الدخول إلى اربيل ولكن يُمنع بأمر من سلطات الاقليم وهذا المنع بدخلنا في شك مستمر”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حما رشيد أكد في تصريح سابق من اليوم، أن الدستور فيه مواد تعرقل عمليات مكافحة الفساد وملاحقتها داخل إقليم كردستان، داعيا الى إعادة النظر في هيكلية الدولة وقوانين القضاء والنزاهة. 

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